За сутки в 18 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 154 человек. За всю пандемию болезнь перенесли 69 484 человек. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах региона:
- Сургут – 35;
- Нижневартовск – 33;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Нефтеюганск – 12;
- Нягань – 8;
- Урай – 8;
- Сургутский район – 5;
- Советский район – 5;
- Мегион – 5;
- Нефтеюганский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Кондинский район – 4;
- Югорск – 3;
- Когалым – 2;
- Радужный – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 130 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. Состояние 137 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 042 человека. За сутки излечились 136 человек, за весь период пандемии – 65 562 югорчанина.