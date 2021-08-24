За сутки в 18 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 154 человек. За всю пандемию болезнь перенесли 69 484 человек. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах региона:

Сургут – 35;

Нижневартовск – 33;

Ханты-Мансийск – 20;

Нефтеюганск – 12;

Нягань – 8;

Урай – 8;

Сургутский район – 5;

Советский район – 5;

Мегион – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Кондинский район – 4;

Югорск – 3;

Когалым – 2;

Радужный – 2;

Октябрьский район – 2;

Пыть-Ях – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 130 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. Состояние 137 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 042 человека. За сутки излечились 136 человек, за весь период пандемии – 65 562 югорчанина.