Бизнесмены тюменской «матрешки» взяли кредитов на 86 миллиардов рублей

В регионах тюменской «матрешки» восстановился спрос предпринимателей на кредиты. За первые шесть месяцев 2021 года предприятия и организации нефинансового сектора Тюменской области, Югры и Ямала получили кредиты на сумму 503 млрд рублей, из них субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) – 86 млрд рублей. Это на 46 процентов больше, чем за такой же период 2020-го.

«С начала пандемии в прошлом году мы наблюдали незначительное снижение объемов выдачи кредитов корпоративным заемщикам, а в сегменте МСП – рост за счет государственных программ льготного кредитования. В этом году на фоне повышения экономической активности предприятий спрос на кредиты восстановился, в том числе за счет реализуемых на Ямале масштабных инвестиционных проектов в газодобывающей отрасли. Кроме того, расширению кредитования способствовало удешевление заемных средств: средние процентные ставки по кредитам бизнесу за год снизились почти на два процентных пункта», – рассказал управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

За год корпоративный кредитный портфель увеличился за год на 16 процентов и на 1 июля 2021 года превысил 1,6 трлн рублей. Совокупная задолженность по кредитам МСП составила 143 млрд рублей, годовой темп прироста – 35 процентов. Доля просроченной задолженности по всем корпоративным кредитам остается на уровне пяти процентов, по кредитам МСП – шести процентов.

По официальным данным, средневзвешенная процентная ставка по кредитам корпоративным заемщикам в рублях на срок свыше года в целом по России в июне 2021 года составила 7,64 процента годовых, по кредитам МСП – 8,51 процента.