Депутат Госдумы Павел Завальный рассказал о роли Югры в развитии бильярда в России и мире

В пятый раз чемпионат мира по бильярдному спорту проходит в Югре. Он стартовал 23 августа и продлится до 29 августа. Большое спортивное событие проходит в Ханты-Мансийске. Депутат Госдумы и президент Федерации бильярдного спорта России Павел Завальный провел пресс-конференцию, на которой рассказал о том, какую роль наш регион играет в развитии бильярда.

По его словам, ранее в мире проходило три больших чемпионата в год, но из-за коронавируса программу пришлось резко сократить, и нынешние соревнования в Ханты-Мансийске – единственное крупное событие для любителей бильярдного спорта в 2021 году. Особенно это важно на фоне того, что любители этого вида спорта в этом году отмечают 320-летие бильярда в России (его привез в страну Петр I), а его придуманной у нас же разновидности «Пирамида» – 200 лет. С тех пор бильярд стал крайне демократичным видом спорта – в него, по словам Завального, может играть кто угодно.

«Очень рад, что нынешний чемпионат проходит именно в Ханты-Мансийске. Я возглавляю федерацию с 2008 года. Ханты-Мансийск для меня является точкой опоры для развития этого вида спорта», – сказал Павел Завальный.