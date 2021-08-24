Дым от пожаров в южных регионах Урала пришел в Югру

В Урае и Кондинском районе в очередной раз появилась дымка и запах гари от лесных пожаров. Но результат не местных возгораний (их нет), а шлейф от происходящего в южных регионах Урала. «Дымка в наш регион пришла из южных субъектов Уральского федерального округа: Курганской, Челябинской, Свердловской областей. Там сейчас наблюдается высокий класс пожарной опасности. Это подтверждается космоснимками», – рассказывает замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

По сообщениям специалистов и департамента общественных и внешних связей Югры нынешняя дымка не опасна для здоровья людей, но поберечь себя все же стоит – закрывайте окна, воздержитесь от физкультуры и других активностей, пейте воду, на улице ходите в маске (еще и от коронавируса защититесь).

В Югре за неделю пожарные ликвидировали 17 возгораний в лесах, на утро 23 августа в автономном округе леса не горели. Однако если вы увидите на природе очаги пожаров – звоните в специализированную диспетчерскую службу Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46, либо на прямую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или в службу экстренного реагирования 112.