В Югре широко отметили День российского флага

День российского флага в Югре широко отметили многие тысячи жителей. К ним присоединилась губернатор Наталья Комарова, которая подключилась к торжествам и флешмобам в Ханты-Мансийске. А в это время в Сургуте проходил турнир по «Что? Где? Когда?» для офицеров запаса различных войск – игру для них провела АНО «Интеллектуальный клуб».

«Знатокам были предложены вопросы из нашей истории, связанные с государственным флагом. Уверена, что наши земляки справились с этой задачей. Солдаты, офицеры – на передовой российской армии. Всем известно, что военнослужащий в борьбе с врагом может потерять жизнь, но флаг ни в коем случае. Поздравляю всех, уважаемые югорчане, уважаемые соотечественники, с Днем государственного флага. Мира, добра, здоровья», – цитирует губернатора Югры департамент общественных и внешних связей региона.

По словам Натальи Комаровой, югорчане приняли участие в 11 федеральных акциях, десятках региональных и местных мероприятий. На Иртыше прошел парад кораблей, моторных лодок и катеров под нашим триколором. Жители окружной столицы вышли на флешмоб #ФлагМоегоГосударства. По всему региону проходили викторины, концерты, пробеги и пробежки и прочие мероприятия.