16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0666   EUR  86,7838  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югорчане отметили День флага с флешмобами и «Что? Где? Когда?»

В Югре широко отметили День российского флага

​Югорчане отметили День флага с флешмобами и «Что? Где? Когда?»
Фото РИЦ Югра

День российского флага в Югре широко отметили многие тысячи жителей. К ним присоединилась губернатор Наталья Комарова, которая подключилась к торжествам и флешмобам в Ханты-Мансийске. А в это время в Сургуте проходил турнир по «Что? Где? Когда?» для офицеров запаса различных войск – игру для них провела АНО «Интеллектуальный клуб».

«Знатокам были предложены вопросы из нашей истории, связанные с государственным флагом. Уверена, что наши земляки справились с этой задачей. Солдаты, офицеры – на передовой российской армии. Всем известно, что военнослужащий в борьбе с врагом может потерять жизнь, но флаг ни в коем случае. Поздравляю всех, уважаемые югорчане, уважаемые соотечественники, с Днем государственного флага. Мира, добра, здоровья», – цитирует губернатора Югры департамент общественных и внешних связей региона.

По словам Натальи Комаровой, югорчане приняли участие в 11 федеральных акциях, десятках региональных и местных мероприятий. На Иртыше прошел парад кораблей, моторных лодок и катеров под нашим триколором. Жители окружной столицы вышли на флешмоб #ФлагМоегоГосударства. По всему региону проходили викторины, концерты, пробеги и пробежки и прочие мероприятия.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 02:15, просмотров: 178, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 5244
  2. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 4986
  3. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 3174
  4. «Возвращение Тамары Лычкатой в театр — сложность, которая добавляет проблем…» 2519
  5. ​Выбери меня: в Сургуте выбирают самую ужасную дорогу, чтобы сделать ее лучше 1409
  6. Югорские спасатели смогли найти пропавшего в лесу подростка живым 1090
  7. Советник Алексея Шипилова предложила сделать Ханты-Мансийск столицей России 1059
  8. В администрации Сургута назначили нового директора МКУ «ДЭАЗИС» 1055
  9. В Сургуте насмерть разбился мотоциклист 989
  10. ​В Сургуте и Ханты-Мансийске умерли ковид-пациенты 962
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 6608
  2. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 6252
  3. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 5440
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 5244
  5. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 4986
  6. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 4172
  7. ​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой 4032
  8. В Сургуте повторно снесли ларек, который владелец возродил после первого демонтажа 3860
  9. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 3422
  10. ​А в чем восторг? 3281
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12651
  2. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 11964
  3. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11686
  4. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 11684
  5. ​«Вершина» должна быть наша! 11358
  6. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 11199
  7. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 10806
  8. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 10253
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 10190
  10. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 9586

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика