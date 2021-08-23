157 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки новые ковид-паценты зарегистрированы в 17 муниципалитетах Югры. Коронавирус диагностирован у 157 человек. Лидерами по суточному приросту стали Нижневартовск (39), Сургут (30) и Нефтеюганск (13).

У 25 новых заболевших диагностирована пневмония, 128 человек обратились к врачам с симптомами ОРВИ, четверо переносят болезнь бессимптомно.

Число летальных случаев выросло до 1 041 – умерли два пациента в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 69 330 случаев COVID-19, выздоровели 65 426 человек.