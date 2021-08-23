В начале августа у жителей Югры выросли траты на канцтовары и компьютерную технику

Югорчане готовятся к началу учебного года: по информации МТС Банка, у жителей региона с 1 по 15 августа начали увеличиваться траты на покупку канцтоваров и компьютерной техники. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, расходы возросли на 63% и в 2,2 раза соответственно.

«2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа. Лидерами по росту транзакций в первую половину августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 2,2 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 23% до 3870 рублей. На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 63%, средний чек увеличился на 72% до 680 рублей», – рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что югорчане стали чаще, по сравнению с началом августа прошлого года, приобретать книги (+43%), детскую одежду (+24%), спортивную форму (+17%).