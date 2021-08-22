Спортсмены из Югры вместе со сборной России прибыли на Паралимпийские игры

Спортсмены из Югры в составе российской сборной прибыли в Токио на Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

«В настоящее время в Паралимпийскую деревню прибыли более 350 членов команды ПКР. Прибытие спортсменов проходило двумя большими группами 19 и 20 августа. Команда по велоспорту на время соревнований на треке будет размещаться в отеле «Лафорет Сюдзендзи», а 29 августа переедет в гостиницу «Фудзи Лейк» на время соревнований на шоссе», – рассказал глава делегации Паралимпийского комитета России Павел Рожков корреспондентам ТАСС.

Напомним, что от ХМАО на играх выступят пловчиха Анастасия Гонтарь, дзюдоистка Ольга Познышева, легкоатлеты Дмитрий Душкин и Олеся Байсарина.