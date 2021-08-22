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​Депутаты и общественники обсудили тему прозрачной благотворительности в Югре

В Югре обсудили проблему лжеблаготворителей и этику общественных организаций

​Депутаты и общественники обсудили тему прозрачной благотворительности в Югре
Фото vk.com/shtabugra

В рамках работы регионального Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» прошла дискуссионная встреча, на которой обсудили основы прозрачной благотворительности. Отметим, что штаб партии - это диалоговая платформа между жителями региона, общественниками, представителями НКО, экспертам и органов власти. На площадке штаба запланированы круглые столы, вебинары и приемы граждан, в ходе которых будет осуществляется сбор предложений в Карту Развития Югры и народную программу «Единой России».

Депутаты, общественники и представители благотворительных фондов региона вместе с федеральным экспертом обсудили мошенничеств в сфере благотворительности, проблемы правоприменения законов, противодействующих незаконной работе лжеблаготворителей, и озвучили предложения в работу депутатского корпуса по части пропаганды прозрачной и этичной благотворительной деятельности.

Во встрече участвовали амбассадор прозрачной благотворительности в Югре Владислав Соколов, представитель нижневартовского благотворительного фонда «Твори добро» Рима Сальманова, гендиректор фонда «Материнское сердце» Татьяна Смирнова, председатель правления регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуреева.

Экспертом встречи выступила юрист из Москвы, координатор проекта «Все вместе за разумную помощь» Анжелика Иванова. Она пояснила, что недоверие в области благотворительности возникает из-за лжеволонтеров, которые размещают «токсичные» сборы в социальных сетях, например, ролики с изображением крови, приступов у людей, которым требуется медицинская помощь, или видео зоозащитников о жестоком обращении с животными. Все это вызывает отторжение.

– Масштаб проблемы не оценен должным образом у нас в стране. Сотни миллионов рублей ежегодно не доходят до получателей, это тысячи обманутых людей, – объяснила Анжелика. – Данные подтверждены различными исследованиями. Например, в прошлом году центр уголовно-правовой экспертизы при юридическом факультете МГУ провел исследование проблем благотворительной деятельности. В нем говорится, что оценить объем всех средств, которые уходят в теневой сектор практически невозможно. Это связано с высокой латентностью данных начислений. К сожалению, большинство россиян не готовы связываться с правоохранительными органами, обращаться в полицию, ведь средний счет пожертвований не превышает 500 рублей, а как правило, это 100 рублей. То есть, даже если человек узнал, что его деньги ушли не туда, ему проще забыть об этой сумме, чем идти и становиться свидетелем в суде и проходить по уголовному делу. Именно этим пользуются лжеблаготворители.

Как рассказала юрист, одна публикация псевдоблаготворителей в сутки может собрать три миллиона рублей. Исследования показывают, что почти 80 процентов россиян не отслеживают, куда уходят их пожертвования. 57 процентов людей не знают, как проверить информацию о сборе, 41 процент не доверят благотворительным фондам в нашей стране.

– Тема актуальная и интересная. Я и мой коллега Руслан Проводников находимся в составе попечительского совета благотворительного фонда «Югра в беде не бросает» имени Антона Кульш. Мы всегда стараемся организовывать сборы открыто и прозрачно. Помогли многим югорчанам, которые уже получили медицинскую услуги, – отметил депутат Думы Югры Сергей Елишев.

Председатель молодежного парламента при Думе Югры Николай Заболотнев сообщил, что по итогам штаба участники составят обращение к руководству региона о необходимости информированности о благотворительности на территории региона. Он уверен, что для проведения разъяснительных мероприятий в области мошенничества нужно подключать полицию.

– Сегодня не найти человека, который не сталкивался бы с мошенниками. Для этого применяются совершено разные инструменты на всех уровнях. У нас достаточно большой пул общественных организаций, например, «киберхранители» в Сургуте, которые могли бы стать подспорьем для того, чтобы выявлять неблагонадежные фонды, организации, которые могут нанести вред ответственным фондам и некоммерческому сектору. Нужно создать памятки не только для жителей региона, но и для полиции, чтобы они знали алгоритм действий при встрече с лжеблаготворителями, – предложил общественник Василий Загваздин.

Участники дискуссионной площадки сошлись во мнении: важно участвовать в благотворительности, но нужно подходить к этому ответственно. Например, один из важнейших факторов, о которых людям нужно помнить – сборы на карты физических лиц – это всегда риски.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 34, комментариев: 0
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