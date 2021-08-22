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Югра подключилась к программе «Пушкинская карта»

Молодежь ХМАО сможет бесплатно посещать культурные мероприятия с «Пушкинской картой»

Югра подключилась к программе «Пушкинская карта»
фото: СМДТ

Югра присоединилась к программе «Пушкинская карта», благодаря которой жители региона от 14 до 22 лет будут получать деньги на посещение культурных мероприятий на территории всей России.

Отмечается, что получить карту можно уже будет с 1 сентября, оставив заявку на Гоуслугах. Счет будет ежегодно пополняться на три тысячи рублей, однако позднее правительство региона будет рассматривать вопрос на увеличение лимита.

На госпрограмму выделено порядка четырех миллиардов рублей. В ней участвуют более 800 региональных и частных учреждений культуры.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 150, комментариев: 0
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