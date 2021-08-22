В Югре за всю пандемию от COVID-19 скончалось 1039 человек

Четыре югорчанина скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 1039 человек, проживающих в регионе. Информацию об этом передает местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки на территории округа выявили 158 новых случаев заражения. Состояние 137 пациента тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 89 человек, за весь период пандемии – 65 377 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Белоярском районе.