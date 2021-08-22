За сутки 158 югорчан заразились коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 158 человек. За всю пандемию лечение проходили 69 173 жителей округа. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 31;

Нижневартовск – 29;

Ханты-Мансийск – 15;

Нефтеюганск – 11;

Нижневартовский район – 10;

Лангепас – 9;

Кондинский район – 7;

Мегион – 6;

Нягань – 6;

Радужный – 4;

Югорск – 4;

Советский район – 4;

Сургутский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Березовский район – 3;

Октябрьский район – 3;

Когалым – 2;

Урай – 2;

Нефтеюганский район – 2

Ханты-Мансийский район – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 124 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях, по 10 контакты уточняются. Состояние 137 пациента тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.