За сутки 158 югорчан заразились коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 158 человек. За всю пандемию лечение проходили 69 173 жителей округа. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 31;
- Нижневартовск – 29;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Нефтеюганск – 11;
- Нижневартовский район – 10;
- Лангепас – 9;
- Кондинский район – 7;
- Мегион – 6;
- Нягань – 6;
- Радужный – 4;
- Югорск – 4;
- Советский район – 4;
- Сургутский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Березовский район – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Когалым – 2;
- Урай – 2;
- Нефтеюганский район – 2
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 124 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях, по 10 контакты уточняются. Состояние 137 пациента тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.