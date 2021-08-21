За сутки в ХМАО выявили 163 новых случаев заболевания коронавирусом

Еще 163 человека в Югре заболели COVID-19: такие данные за последние сутки представил окружной оперштаб. Новые случаи заболевания выявили в 20 муниципалитетах региона, включая Сургут (37 человек), Нижневартовск (25) и Ханты-Мансийск (21).



«На момент выявления у 134 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число подцепивших корону за все время пандемии в ХМАО составило 69 015 человек, большая часть (65 295 югорчан) уже выздоровела. 1035 человек умерли, включая трех ушедших в минувшую пятницу. В больницах в тяжелом состоянии остаются 140 пациентов, 95 подключены к аппаратам ИВЛ.