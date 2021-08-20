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​Югра запускает большую рекламную кампанию по привлечению туристов

Югра вместе с Profi.Travel будет привлекать туристов

​Югра запускает большую рекламную кампанию по привлечению туристов
Фото leto.visitugra.ru

Повышать туристическую узнаваемость и привлекательность Югры будет Фонд развития региона и портал Profi.Travel. Совместно они провели большую аналитическую работу по построению сценариев путешествий для разных типов туристов – с учетом сезонности, логистики, точек притяжения и многих других факторов. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, в ходе исследования выяснилось, что целевые регионы, откуда предполагается привлекать гостей – соседи по Уралу, а также крупнейшие городские агломерации, главные среди которых – Москва и Санкт-Петербург.

Для популяризации отдыха в Югре был создан лендинг (одностраничный сайт с привлекательным и удобным дизайном для продвижения определенного продукта) «Югра качает... и зовет в путь!». Рекламная кампания, которая будет идти при его помощи, будет не просто считать показы, но и связывать посещение сайта с последующим приездом туриста в регион.

«Нам импонирует комплексный подход коллег из Profi.Travel. В первую очередь, детальное изучение аудитории и продукта. Второе – таргетирование и использование современных технологий интернет-продвижения. В-третьих, обучающие мероприятия для представителей бизнеса. В-четвертых, интеграция с созданной и развиваемой нами единой цифровой туристической платформой «Visitugra», – отметил генеральный директор фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

В дальнейшем предполагается формирование и продвижение зимнего туристического продукта Югры, а также обучение специалистов профильного бизнеса в Югре.


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Сегодня в 21:37, просмотров: 182, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:16
Югра запускает большую рекламную кампанию по привлечению туристов.

Из Узбекистана.

Таджики уже заелись.
Мономах
не нравится
Сегодня в 22:38
Туристы из афгана и сопредельных стран уже едут и без рекламы!
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