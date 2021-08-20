В Югре утверждена новую концепция по обращению с животными

Новую концепцию по обращению с животными приняло правительство Югры под председательством Натальи Комаровой. По словам губернатора, в документе закреплено ответственное отношение к животным, соблюдается принцип гуманности, а также обеспечивается безопасность югорчан при обращении с «братьями меньшими». И, пожалуй, один из важных пунктов – у каждого животного должен быть владелец, который отвечает за их судьбу – будь то обычный человек, организация или приют, рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры.

«Обращаю внимание руководителей муниципалитетов, всех субъектов, задействованных в этой работе, что в Югре не должно быть животных без владельца. Это главное. Каждое наше решение должно работать на достижение этой цели», – отметила Наталья Комарова.

Согласно этой концепции в Югре будет приниматься нормативно-правовые акты, которые будут регулировать обращение с животными, активнее включать в процесс ветеринарные клиники, зоозащитников, волонтеров, улучшать культуру обращения с животными и строить новые приюты. Эти объекты, к слову, до конца 2021 года планируется возвести в Мегионе, Радужном, Югорске, Междуреченском и Сингапае.

«Данная концепция прошла широкое общественное обсуждение, в том числе общественными советами, некоммерческими социально ориентированными организациями. Выражаю большую благодарность за участие в работе всему депутатскому корпусу, партии «Единая Россия» за включенность в этот вопрос», – подкчеркнул руководитель окружной ветеринарной службы Алексей Зуев.