В Югре наступил этап общественного обсуждения стратегии развития до 2030 года

Жители Югры могут войти в рабочие группы по актуализации стратегии развития региона до 2030 года. Для этого нужно до 25 августа зарегистрироваться в системе «Открытый регион - Югра» и оставить там свои контактные данные, сообщает департамент общественных и внешних связей автономного округа. Актуализация стратегии идет по поручению Натальи Комаровой, эта работа должна быть завершена в декабре 2021 года.

Губернатор распорядилась, чтобы корректировка главного стратегического документа шла при широком общественном обсуждении, привлечении экспертов и сбора обратной связи посредством разнообразных опросов и рабочих встреч. При этом будет учитываться и собранные в «Карте развития Югры» инициативы, пожелания и наказы югорчан, которые сейчас активно аккумулируются на портале картаразвития86.рф.

Что касается участия в рабочих группах – нужно будет не только оставить заявку, но и выбрать направление (или направления, как вам будет угодно), в котором вы бы хотели высказаться по поводу стратегии. Их шесть: «Гибкая промышленность», «SMART экономика», «Равномерное пространство», «Персонифицированная социальная платформа», «Управление регионом» и «Научно-инновационное лидерство».