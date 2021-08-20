16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3640   EUR  86,8646  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Жителей Югры приглашают обсудить стратегию развития региона

В Югре наступил этап общественного обсуждения стратегии развития до 2030 года

​Жителей Югры приглашают обсудить стратегию развития региона
Фото strategy24.ru

Жители Югры могут войти в рабочие группы по актуализации стратегии развития региона до 2030 года. Для этого нужно до 25 августа зарегистрироваться в системе «Открытый регион - Югра» и оставить там свои контактные данные, сообщает департамент общественных и внешних связей автономного округа. Актуализация стратегии идет по поручению Натальи Комаровой, эта работа должна быть завершена в декабре 2021 года.

Губернатор распорядилась, чтобы корректировка главного стратегического документа шла при широком общественном обсуждении, привлечении экспертов и сбора обратной связи посредством разнообразных опросов и рабочих встреч. При этом будет учитываться и собранные в «Карте развития Югры» инициативы, пожелания и наказы югорчан, которые сейчас активно аккумулируются на портале картаразвития86.рф.

Что касается участия в рабочих группах – нужно будет не только оставить заявку, но и выбрать направление (или направления, как вам будет угодно), в котором вы бы хотели высказаться по поводу стратегии. Их шесть: «Гибкая промышленность», «SMART экономика», «Равномерное пространство», «Персонифицированная социальная платформа», «Управление регионом» и «Научно-инновационное лидерство».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:14, просмотров: 156, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 3076
  2. Валентина Нуреева: «Тренеров по йоге очень много, но не все могут ими называться. Люди поняли, что это жила, на которой можно заработать» 1176
  3. ​В Югре появится еще новый комплекс «школа плюс детский сад» 1111
  4. В 22 муниципалитетах ХМАО зафиксировали новых больных COVID-19 856
  5. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 835
  6. Вартовчанке пришлось рожать дома: ей помогала бригада скорой помощи 740
  7. ​Забил табуретом и ножом: вартовчанин задержан по подозрению в убийстве 736
  8. «Свадебный маршрут» в сургутском парке почти завершен 675
  9. ​Пугачева показала свои морщинки 674
  10. ​Были слышны хлопки! На Магистральной в Сургуте сгорела Lada // ВИДЕО 608
  1. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 4954
  2. Кислородное оборудование в ковидном госпитале Нижневартовска прошло проверку 4551
  3. Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО 4458
  4. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» 4185
  5. ​«Не надо так строить»: Наталья Комарова поручила властям Нижневартовска ускорить появление центра единоборств 4054
  6. ​Горочка, гори! Маленькие вартовчане сожгли дотла деревянную горку 3994
  7. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ 3834
  8. Штрафовать и блокировать! Сургутяне возмущены обилием листовок в городе 3592
  9. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 3284
  10. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 3178
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14853
  2. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12339
  3. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11423
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11415
  5. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 11074
  6. ​«Вершина» должна быть наша! 11023
  7. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 10905
  8. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 10164
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9735
  10. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 9252

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика