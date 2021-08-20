16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3640   EUR  86,8646  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

С 1 сентября школы Югры начнут работу очно

В Югре не будет повторного введения дистанционного обучения

С 1 сентября школы Югры начнут работу очно
фото: pixabay.com

Школы Югры с 1 сентября будут работать в очном формате. Об этом в прямом эфире заявила глава региона Наталья Комарова.

«Мы встречаем 1 сентября занятиями в очной форме с соблюдением всех регламентов и указаний, выданных специалистами», – подчеркнула губернатор ХМАО.

До занятий будут допущены только те дети, которые прошли проверку эпидокружения. Справку, подтверждающую здоровье или, наоборот, выход на больничный, теперь приносить не нужно: все данные появятся у образовательного учреждения автоматически.

«Это означает, что если ребенок с родителем обращаются в медицинскую организацию по болезни, то в школе появится отметка об этом. О выходе с больничного также будет поступать информация», – рассказал директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Несмотря на это, родительские собрания будут проводиться дистанционно до 2022 года, так как любое посещение образовательного учреждения несет за собой риски распространения коронавирусной инфекции.

«Безусловно, образовательный процесс проходит в очном формате. Но мы выше говорили о том, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. И любое дополнительное посещение образовательной организации – это определенные риски», – подчеркнул Дренин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:29, просмотров: 325, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 3076
  2. Валентина Нуреева: «Тренеров по йоге очень много, но не все могут ими называться. Люди поняли, что это жила, на которой можно заработать» 1176
  3. ​В Югре появится еще новый комплекс «школа плюс детский сад» 1111
  4. В 22 муниципалитетах ХМАО зафиксировали новых больных COVID-19 855
  5. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 835
  6. Вартовчанке пришлось рожать дома: ей помогала бригада скорой помощи 740
  7. ​Забил табуретом и ножом: вартовчанин задержан по подозрению в убийстве 736
  8. «Свадебный маршрут» в сургутском парке почти завершен 675
  9. ​Пугачева показала свои морщинки 674
  10. ​Были слышны хлопки! На Магистральной в Сургуте сгорела Lada // ВИДЕО 608
  1. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 4954
  2. Кислородное оборудование в ковидном госпитале Нижневартовска прошло проверку 4551
  3. Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО 4458
  4. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» 4185
  5. ​«Не надо так строить»: Наталья Комарова поручила властям Нижневартовска ускорить появление центра единоборств 4054
  6. ​Горочка, гори! Маленькие вартовчане сожгли дотла деревянную горку 3994
  7. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ 3834
  8. Штрафовать и блокировать! Сургутяне возмущены обилием листовок в городе 3592
  9. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 3284
  10. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 3178
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14853
  2. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12339
  3. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11423
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11415
  5. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 11074
  6. ​«Вершина» должна быть наша! 11023
  7. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 10905
  8. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 10164
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9735
  10. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 9252

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика