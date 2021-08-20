В Югре не будет повторного введения дистанционного обучения

Школы Югры с 1 сентября будут работать в очном формате. Об этом в прямом эфире заявила глава региона Наталья Комарова.

«Мы встречаем 1 сентября занятиями в очной форме с соблюдением всех регламентов и указаний, выданных специалистами», – подчеркнула губернатор ХМАО.

До занятий будут допущены только те дети, которые прошли проверку эпидокружения. Справку, подтверждающую здоровье или, наоборот, выход на больничный, теперь приносить не нужно: все данные появятся у образовательного учреждения автоматически.

«Это означает, что если ребенок с родителем обращаются в медицинскую организацию по болезни, то в школе появится отметка об этом. О выходе с больничного также будет поступать информация», – рассказал директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Несмотря на это, родительские собрания будут проводиться дистанционно до 2022 года, так как любое посещение образовательного учреждения несет за собой риски распространения коронавирусной инфекции.

«Безусловно, образовательный процесс проходит в очном формате. Но мы выше говорили о том, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. И любое дополнительное посещение образовательной организации – это определенные риски», – подчеркнул Дренин.