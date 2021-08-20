В Югре накануне у 166 человек подтвердился коронавирус

В Югре за сутки коронавирусом заразились 166 человек. За всю пандемию у 68 852 жителей округа подтвердился этот диагноз.

Новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 42;

Нижневартовск – 26;

Ханты-Мансийск – 18;

Нефтеюганск – 11;

Нягань – 11;

Урай – 8;

Сургутский район – 7;

Кондинский район – 7;

Нефтеюганский район – 5;

Советский район – 4;

Мегион – 3;

Югорск – 3;

Лангепас – 3;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 3;

Когалым – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Октябрьский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 154 случаях. Состояние 128 пациента тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – проинформировали в оперштабе.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 032 человека. За сутки излечились 185 человек, за весь период пандемии – 65 005 югорчан.