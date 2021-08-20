В Югре накануне у 166 человек подтвердился коронавирус

В Югре за сутки коронавирусом заразились 166 человек. За всю пандемию у 68 852 жителей округа подтвердился этот диагноз.
Новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 42;
- Нижневартовск – 26;
- Ханты-Мансийск – 18;
- Нефтеюганск – 11;
- Нягань – 11;
- Урай – 8;
- Сургутский район – 7;
- Кондинский район – 7;
- Нефтеюганский район – 5;
- Советский район – 4;
- Мегион – 3;
- Югорск – 3;
- Лангепас – 3;
- Радужный – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Когалым – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Октябрьский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 154 случаях. Состояние 128 пациента тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – проинформировали в оперштабе.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 032 человека. За сутки излечились 185 человек, за весь период пандемии – 65 005 югорчан.