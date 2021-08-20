На дорогах Югры за день сбили двух детей, один водитель скрылся

В четверг, 19 августа, в Югре произошло семь автоаварий с пострадавшими. В двух ДТП травмы получили дети-пешеходы. Один из водителей скрылся.

В 11.00 в поселке Сибирский (Ханты-Мансийский район) неустановленная машина сбила 14-летнюю девочку. Пешеход получила травмы. Водитель с места ДТП уехал.

Спустя несколько часов в Нижневартовске на улице Салманова 32-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

«По предварительным данным, 8-летний мальчик, внезапно выбежал из-за припаркованного транспортного средства в дворовой территории. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.