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​В Югре появится еще новый комплекс «школа плюс детский сад»

Новая школа вместе с детсадом под одной крыше будет построена в деревне Ушья

​В Югре появится еще новый комплекс «школа плюс детский сад»
Фото admhmao.ru

В деревне Ушья Кондинского района будет построен комплекс «школа плюс детский сад». Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, возведение объекта с общественниками и местными властями обсудила Наталья Комарова в ходе своего рабочего визита в муниципалитет.

У комплекса будет площадь 5,7 тысячи квадратных метров, в нем будут учиться 80 школьников и 40 детсадовцев, объект финансируется по госпрограмме «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Контракт на строительство был заключен в конце 2020 года, пока объект готов на 11 процентов – подрядчик занимается фундаментом и кирпичной кладкой первого этажа. Завершится работа в феврале 2022 года.

«Необходимо заранее подготовить соответствующую программу, реализация которой позволит использовать комплекс в качестве образовательного центра», – поручила Наталья Комарова. Стоит отметить, что строительство этого комплекса включено в «Карту развития Югры», которая формируется на основании обращений от жителей региона.


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19 августа в 23:21, просмотров: 214, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
19 августа в 23:28
А это мероприятие согласовали с «мэром» Половинок?

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