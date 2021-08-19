Новая школа вместе с детсадом под одной крыше будет построена в деревне Ушья

В деревне Ушья Кондинского района будет построен комплекс «школа плюс детский сад». Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, возведение объекта с общественниками и местными властями обсудила Наталья Комарова в ходе своего рабочего визита в муниципалитет.

У комплекса будет площадь 5,7 тысячи квадратных метров, в нем будут учиться 80 школьников и 40 детсадовцев, объект финансируется по госпрограмме «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Контракт на строительство был заключен в конце 2020 года, пока объект готов на 11 процентов – подрядчик занимается фундаментом и кирпичной кладкой первого этажа. Завершится работа в феврале 2022 года.

«Необходимо заранее подготовить соответствующую программу, реализация которой позволит использовать комплекс в качестве образовательного центра», – поручила Наталья Комарова. Стоит отметить, что строительство этого комплекса включено в «Карту развития Югры», которая формируется на основании обращений от жителей региона.