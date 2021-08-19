Губернатор Югры обсудила с дольщиками судьбу проблемных домов в ЖК «Любимый» в Сургуте

Наталья Комарова вместе с генеральным директором Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константином Тимофеевым провели встречу с сургутянами, купившими квартиры в домах №1 и 2 ЖК «Любимый». Их строила компания «ДЭП», которая не смогла справиться с взятыми на себя обязательствами, и теперь решением этих проблем занимаются региональные власти и Фонд.
По словам Тимофеева, готовность первого дома составляет 56 процентов, второго – 22 процента. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, сейчас Фонд прорабатывает сокращение графика стройки и ввод домов раньше, чем предполагалось ранее.
«Завершение строительства будем максимально приближать. Ориентировочный срок сдачи – первый квартал 2023 года. Необходимо сейчас завершить формальности. Пока дом не построен, права дольщиков не защищены, ответственность никуда не делась. Это указано в 218, 214 законах РФ, обязательных для исполнения», – заявил Тимофеев. Наталья Комарова отметила, что нужно обращать внимание на каждый аспект, позволяющий ускорить сдачу домов и выдачу ключей от квартир пострадавшим от недобросовестных застройщиков югорчан.
Представители власти во главе с губернатором Югры и включая мэра Филатова, встали на сторону не дольщиков, которые являются жителями Сургута и Югры, а на сторону московского федерального фонда защиты прав граждан – обманутых дольщиков, который (фонд) пошел на ухудшение положения дольщиков в свою (фонда) пользу.
А именно, федеральный фонд оттянул на себя достройку дома №1 (и деньги конечно) с приблизительным сроком завершения к 2023 году, а на деле дольше. Между тем как по дому №1 еще с февраля месяца этого года была договоренность с застройщиком, который обязался достроить дом в сроки до 15 месяцев, то есть с крайним сроком к весне 2022 года.
По дому №2 федеральный фонд между выбором достраивать дом или рассчитаться с дольщиками деньгами в этом году, чтобы дольщики самостоятельно приобрели себе жилье и закрыли проблему в 2021 году, на совещании вынес решение достраивать дом, тоже с примерным сроком к 2023 году. Так же, как и по дому №1 у московского федерального фонда защиты прав граждан – обманутых дольщиков на первом месте стоит интерес попользоваться деньгами, которые выделяются на решение проблем дольщиков из округа в том числе, а не защита прав граждан – обманутых дольщиков.
Сам срок достройки домов к 2023 году появился исходя из указания президента РФ решить проблемы с обманутыми дольщиками к 2023 году. Но все прекрасно понимают, что как обычно срок, указанный президентом, не состоится.
И федеральный фонд защиты прав граждан – обманутых дольщиков по сути является коммерческим проектом, как об этом сказал депутат гос. думы чья партия этот проект продвигала и конечно эта коммерческая организация заинтересована затягивать сроки решения проблем обманутых дольщиков чтобы как можно дольше удерживать у себя денежные средства, выделенные на решение проблем дольщиков.
А губернатор Югры Наталья Комарова попросту с удовольствием слила проблему с дольщиками Сургута в этот федеральный фонд после того как сама эту проблему создала, поскольку лично курировала рынок жилой недвижимости Сургута и была заведомо в курсе назревающих проблем с долевкой в Сургуте. Как и в курсе того почему рухнули застройщики «Северстрой» и «ДЭП». Но официально эту информацию не озвучивают.
Вот такая вот картина маслом на самом деле. Коррупция, с которой «борются» власти РФ процветает и набирает обороты.