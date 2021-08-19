Губернатор Югры обсудила с дольщиками судьбу проблемных домов в ЖК «Любимый» в Сургуте

Наталья Комарова вместе с генеральным директором Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константином Тимофеевым провели встречу с сургутянами, купившими квартиры в домах №1 и 2 ЖК «Любимый». Их строила компания «ДЭП», которая не смогла справиться с взятыми на себя обязательствами, и теперь решением этих проблем занимаются региональные власти и Фонд.

По словам Тимофеева, готовность первого дома составляет 56 процентов, второго – 22 процента. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, сейчас Фонд прорабатывает сокращение графика стройки и ввод домов раньше, чем предполагалось ранее.

«Завершение строительства будем максимально приближать. Ориентировочный срок сдачи ­– первый квартал 2023 года. Необходимо сейчас завершить формальности. Пока дом не построен, права дольщиков не защищены, ответственность никуда не делась. Это указано в 218, 214 законах РФ, обязательных для исполнения», – заявил Тимофеев. Наталья Комарова отметила, что нужно обращать внимание на каждый аспект, позволяющий ускорить сдачу домов и выдачу ключей от квартир пострадавшим от недобросовестных застройщиков югорчан.