В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 165 человек. За всю пандемию в округе проходили лечение 68 686 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 38;
- Нижневартовск – 24;
- Ханты-Мансийск – 22;
- Нефтеюганск – 13;
- Нягань – 9;
- Лангепас – 8;
- Мегион – 7;
- Кондинский район – 5;
- Советский район – 5;
- Сургутский район – 5;
- Радужный – 4;
- Югорск – 4;
- Березовский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Урай – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Когалым – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 4 контакты устанавливаются. Состояние 128 пациентов тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 028 человек. За сутки излечились 246 человек, за весь период пандемии – 64 820 югорчан.