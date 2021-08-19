В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 165 человек. За всю пандемию в округе проходили лечение 68 686 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 38;

Нижневартовск – 24;

Ханты-Мансийск – 22;

Нефтеюганск – 13;

Нягань – 9;

Лангепас – 8;

Мегион – 7;

Кондинский район – 5;

Советский район – 5;

Сургутский район – 5;

Радужный – 4;

Югорск – 4;

Березовский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Урай – 2;

Октябрьский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Когалым – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 4 контакты устанавливаются. Состояние 128 пациентов тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 028 человек. За сутки излечились 246 человек, за весь период пандемии – 64 820 югорчан.