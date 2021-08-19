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​Наталья Комарова обсудит с родительской общественностью начало нового учебного года

Губернатор Югры проведет эфир, посвященный новому учебному году

​Наталья Комарова обсудит с родительской общественностью начало нового учебного года
Фото vk.com/nv__komarova

Наступающий учебный год станет предметом для большого онлайн-разговора Натальи Комаровой в субботу, 21 августа, в 12.00. Пост об этом с приглашение родителей, в том числе, многодетных семей, губернатор разместила в своих социальных сетях.

«21 августа в 12.00 с участием родителей, в том числе многодетных мам, обсудим актуальные вопросы, связанные с началом учебного года в школах, колледжах, высших образовательных организациях. Свое мнение, предложения, ссылки на фото и видео оставляйте в комментариях к посту. С ними будут работать главы муниципальных образований, отраслевые ведомства, команда губернатора», – сообщила Наталья Комарова.

Традиционно помогать главе автономного округа разбирать тонны вопросов будет не только Центр управления регионом, который на этом специализируется, но и активные родители, блогеры и общественники: Элиза Аюпова, Вера Габак, Татьяна Келипова, Валентина Киселева, Галина Кузнецова и Юлия Русинова.

Трансляция традиционно будет доступна по всех социальных сетях Натальи Комаровой (вопросы и пожелания можно и нужно оставлять там же), а также группе «Югра» ВКонтакте, там же можно будет посмотреть запись. Напомним, что в этом году старт учебного года – как торжественные линейки, так и занятия, будут проходить в очном режиме, но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.


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