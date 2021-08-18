Губернатор Югры посетила плавучую поликлинику «Николай Пирогов»

Плавучую поликлинику «Николай Пирогов» посетила Наталья Комарова в ходе визита в Ханты-Мансийский район. Этот теплоход ежегодно в период навигации отправляется в вояж по отдаленным и не обеспеченным дорогами местностям, чтобы проверять здоровье югорчан и оказывать им медицинскую помощь.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, на борту «Николая Пирогова» есть 19 кабинетов, в которых ведут прием врач общей практики, гинеколог, кардиолог, невролог, офтальмолог, рентгенолог, стоматолог, терапевт, хирург, врачи ультразвуковой, лабораторной, эндоскопической диагностики.

Более того, округ вкладывает бюджетные деньги в модернизацию, дооснащение и ремонт этого судна. За последние годы на эти цели направили 20,5 млн рублей. «Важно, что медицинский персонал имеет все необходимое оборудование для проведения диагностики, оказания первичной помощи населению, – подчеркнула Наталья Комарова. – Это крайне важный для нашего региона проект, поддержанный людьми, специалистами. И в этой связи также важно решение президента Российской Федерации о повышении доступности и безотказности медицинской помощи для каждого человека».

В свою очередь депутат думы Югры Василий Филипенко, принимавший участие в рабочей поездке, напомнил, что через два года из Нижнего Новгорода приплывет новый теплоход-поликлиника, который будет еще лучше нынешнего.