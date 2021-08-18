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​Руководство «Водоканала» Ханты-Мансийска рассказало губернатору Югры, как удерживает тариф благодаря энергоэффективности

Наталья Комарова посетила ключевой коммунальный объект Ханты-Мансийска

​Руководство «Водоканала» Ханты-Мансийска рассказало губернатору Югры, как удерживает тариф благодаря энергоэффективности
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова посетила одно из главных коммунальных предприятий Ханты-Мансийска – муниципальный «Водоканал». Оно работает с 1996 года, и сегодня дает центральное водоснабжение для 99 процентов жителей окружной столицы, а водоотведение – 97 процентам населения, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Кроме того, предприятие использует бережливые технологии, что позволяет удерживать тариф на воду.

«Наше предприятие реализует на своей площадке принципы бережливого производства, основанные на минимизации различных видов потерь. Для этого к работе привлечены сертифицированные тренеры», – рассказал директор предприятия Николай Молчанов. Например, в транспортном цехе путевые листы для водителей выдаются в автоматическом режиме, аналогично проходит проверка физического состояния персонала – для этого под камерой работник измеряет давление, температуру и дышит в алкотестер. Также предприятие закупает новейшее оборудование по ремонту сетей, которое позволяет проводить все работы максимально быстро и эффективно.

Наталья Комарова отметила, что нужно собрать опыт «Водоканала» и транслировать его коллегам в других городах. «Необходимо подумать над выработкой решения по созданию на базе предприятия ресурсного центра с целью концентрации на данной площадке наработанного опыта, возможностей для тиражирования компетенций специалистов для других обслуживающих организаций», – отметила губернатор Югры.


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Сегодня в 20:57, просмотров: 32, комментариев: 0
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