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​Югра готовится к большому празднованию Дня российского флага

В Югре широко отметят День государственного флага

​Югра готовится к большому празднованию Дня российского флага
Фото admhmao.ru

В воскресенье, 22 августа, Югра будет широко отмечать День государственного флага. Повод есть – триколор в этом году отмечает 350 лет с момента создания. По этому поводу в регионе пройдет (концептуально) 350 праздничных мероприятий, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Триколоры будут размещены на окнах государственных и муниципальных учреждений, а жители Югры смогут фотографироваться с ним и публиковать в социальных сетях с хештегом #ФлагМоегоГосударства (аналогичным будут заниматься многие россияне по всей стране и за ее пределами). В школах Югры пройдут тематические уроки, на которых юным жителям региона расскажут об истории флага и гимна страны.

В Нижневартовске пройдет праздник «Под флагом России», где будут под гимн страны поднимать триколор вместе с представителями национальных общественных объединений. В Нягани пройдет «Парад на колесах» – жители на украшенных цветами флага велосипедах, скейтах и самокатах совершат вояж по центральным улицам.

В Ханты-Мансийске культурно-досуговый центр «Октябрь» проведет трансляцию праздничного концерта – посмотреть его можно будет на официальном сайте центра «Октябрь», на YouTube-канале учреждения, в группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook», в Telegram, а также на сервисе «Яндекс.Эфир».

Узнать подробный план мероприятий в честь 350-летия российского флага в отдельных муниципалитетах можно будет на сайтах местных администраций.


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Сегодня в 19:09, просмотров: 171, комментариев: 0
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