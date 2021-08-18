Югра почти на 100 процентов готова к новому учебному году

1 сентября в школы Югры отправятся почти 231 тысяча детей, из них почти 27 тысяч будут первоклашками, и еще 112 тысяч малышей в это время будут посещать детские сады. Эти данные привела Наталья Комарова на заседании совета по развитию местного самоуправления, сообщает департамент общественных связей региона.

При этом 99,7 образовательных учреждений в Югре готовы признаны готовыми к учебному году, а обеспеченность педагогическим составом достигла желанных 100 процентов. Сами первые звонки, как и занятия, пройдут в очном режиме, но с соблюдением правил и ограничений, установленных Роспотребнадзором, сообщает директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

В 2021 году в строй уже введены два новых детских сада в Когалыме и Белоярском, а также школа в Сургуте и дополнительный корпус школы в Салыме. До конца года ожидается, что откроют свои двери два детских сада в Няксимволе и Сингапае, а также школы в Сургуте и Ханты-Мансийске, плюс вторая очередь школы №8 в окружной столице.