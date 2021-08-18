16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4753   EUR  86,4804  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре за сутки коронавирусом заразились 162 человека

Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в 20 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки коронавирусом заразились 162 человека
фото: pixabay.com

В Югре за сутки коронавирус выявили у 162 человек. За всю пандемию 68 521 пациентов проходили лечение. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:

  • Сургут – 44;
  • Ханты-Мансийск – 26;
  • Нижневартовск – 25;
  • Советский район – 9;
  • Нефтеюганск – 8;
  • Нижневартовский район – 8;
  • Нягань – 7;
  • Березовский район – 6;
  • Сургутский район – 5;
  • Лангепас – 4;
  • Мегион – 4;
  • Октябрьский район – 4;
  • Покачи – 3;
  • Пыть-Ях – 2;
  • Нефтеюганский район – 2;
  • Когалым – 1;
  • Радужный – 1;
  • Урай – 1;
  • Белоярский район – 1;
  • Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 125 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 157 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 127 пациентов тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 023 человека. За сутки излечились 194 человека, за весь период пандемии – 64 574 югорчанина.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:10, просмотров: 149, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте появится металлургический завод мощностью в 100 тысяч тонн 2025
  2. ​В «Россети Тюмень» — новый генеральный директор 1669
  3. ​Сургутянам грозит дождь 1376
  4. ​Дайте уже теремок 1303
  5. Сургутянин до смерти забил своего знакомого, который его приютил 1222
  6. В Ханты-Мансийском районе из-за пожара погибли двое мужчин 1051
  7. ​Югорчанам зададут десять вопросов про нефть, газ и Салманова 998
  8. ​В избиркоме Югры подвели итоги заявочной кампании и провели жеребьевку размещения партий в бюллетенях 944
  9. Ковидные меры в Югорске, Урае и Советском продлевать не будут 939
  10. ​Югра на федеральном уровне защитила международный экологический проект и приступает к его исполнению 907
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 10540
  2. ​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу 4688
  3. ​Одни охранники и продавцы 4567
  4. ​«Пришло время» – экс-глава Сургута Александр Сидоров рассказал о своем уходе из политики 4297
  5. ​Невнимательный вартовчанин устроил серьезное ДТП на Менделеева 3957
  6. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 3820
  7. Альберт Батыргазиев получил звезду в сквере Спортивной славы 3742
  8. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 3569
  9. Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ 3512
  10. ​На Сургутской ГРЭС-2 завоют сирены 3475
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14507
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 12412
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12091
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11195
  5. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 10661
  6. ​«Вершина» должна быть наша! 10540
  7. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 10148
  8. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 9819
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9480
  10. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 9161

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика