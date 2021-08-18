Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в 20 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки коронавирус выявили у 162 человек. За всю пандемию 68 521 пациентов проходили лечение. Об этом пишет местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:
- Сургут – 44;
- Ханты-Мансийск – 26;
- Нижневартовск – 25;
- Советский район – 9;
- Нефтеюганск – 8;
- Нижневартовский район – 8;
- Нягань – 7;
- Березовский район – 6;
- Сургутский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Мегион – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Покачи – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Когалым – 1;
- Радужный – 1;
- Урай – 1;
- Белоярский район – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 125 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 157 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 127 пациентов тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 023 человека. За сутки излечились 194 человека, за весь период пандемии – 64 574 югорчанина.