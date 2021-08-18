Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в 20 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки коронавирус выявили у 162 человек. За всю пандемию 68 521 пациентов проходили лечение. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:

Сургут – 44;

Ханты-Мансийск – 26;

Нижневартовск – 25;

Советский район – 9;

Нефтеюганск – 8;

Нижневартовский район – 8;

Нягань – 7;

Березовский район – 6;

Сургутский район – 5;

Лангепас – 4;

Мегион – 4;

Октябрьский район – 4;

Покачи – 3;

Пыть-Ях – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Когалым – 1;

Радужный – 1;

Урай – 1;

Белоярский район – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 125 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 157 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 127 пациентов тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 023 человека. За сутки излечились 194 человека, за весь период пандемии – 64 574 югорчанина.