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​Штаб общественной поддержки «Единой России» в Югре обсуждает важные вопросы из жизни региона

В Югре штаб общественной поддержки «Единой России» стал площадкой для решения важных вопросов

​Штаб общественной поддержки «Единой России» в Югре обсуждает важные вопросы из жизни региона
Фото hmao.er.ru

В Югре открыт и активно работает штаб общественной поддержки «Единой России». Вообще подобные структуры открылись по всей стране, тренд был задан из центра, где аналогичный федеральный штаб был запущен с участием министра обороны Сергея Шойгу, легендарного спортсмена Александра Карелина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и плеяды известных общественников и деятелей культуры страны.

Суть в том, чтобы в каждом регионе собрать своеобразную структуру, на базе которой пройдет серия общественных обсуждений важных местных вопросов. Итоги каждой дискуссии должны быть артикулированы в четкий набор действий на поствыборный период. В нашем регионе, в частности, для этого разработан электронный сервис Карта развития Югры, которая аккумулирует все пожелания и наказы избирателей, которые будет воплощать в жизнь расширенная Команда Югры.

Для качественного обсуждения вопросов штаб общественной поддержки «Единой России» в Югре собрал серьезное представительство от НКО – только на старте работы структуры к разговору присоединились 15 руководителей некоммерческих организаций из 11 муниципалитетов. Среди них – победители конкурсов грантов президента и губернатора Югры, полностью местные общественники и отделения всероссийских волонтерских организаций, в частности, медицинских. И это не предел – в ходе работы штаба к нему присоединяются новые и новые организации, желающие принять участие в обсуждении ключевых вопросах о жизни округа и его перспективах.

«Через штаб поддержки мы ждем предложений от общественных организаций, которые лягут в основу Карты развития Югры, выйдут на федеральный уровень, станут частью народной программы «Единой России». Будем над ними работать и воплощать их в жизнь под руководством Натальи Комаровой как лидера Команды Югры», – заявил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Первые заседания штаба показали, насколько широк спектр тем, которые общественники готовы обсуждать и вносить в Карту развития Югры. Правовое просвещение, нехватка преподавателей (и в целом некоторых профильных специалистов), стимулирование югорчан к участию в инициативном бюджетировании, мониторинг камер «Безопасного города» и многое другое.

Как правило, именно у общественников возникают интересные и полезные инициативы, которые можно брать на вооружение для решения конкретных социальных проблем. Например, директор центра предоставления социально-полезных услуг «Душевные люди» из Нягани Марина Ахметгалиева предложила покупать «маневренные» квартиры для женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

Накануне штаб общественной поддержки «Единой России» обсуждал вопросы обращения с бродячими животными и конкретно новый окружной закон, который подразумевает новые принципы содержания пойманных на улице собак и кошек. И в ходе этого разговора глава общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуреева обозначила необходимость вести профилактическую работу с молодежью, чтобы предотвратить выбрасывание на улицу домашних животных в будущем. Общественники готовы дать специалистов, которые смогут обсуждать эти вопросы с юными югорчанами и доносить до них важность ответственного обращения с питомцами.

«Некоммерческий сектор очень активен. Его представители предлагают много инициатив, в том числе и законотворческих. В этом мы убедились во время встречи. В ближайший месяц все они будут рассмотрены», – отметила представитель штаба общественной поддержки «Единой России» в Югре Юлия Зайцева.

Этот подход – в фарватере, заданном федеральным центром. «Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные организации, – заявил Александр Карелин на открытии федерального штаба. – Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей федерального штаба оперативно делиться правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии».

Напомним, что предложения жителей региона собираются в режиме онлайн на портале Карты развития Югры, а также в очном формате – на муниципальных форумах «Команды Югры», подробнее о которых вы сможете прочитать на СИА-ПРЕСС в ближайшее время.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 145, комментариев: 0
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