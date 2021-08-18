Губернатор Югры сняла часть ковидных ограничений

В Югре возобновляются массовые мероприятия и проведения бракосочетания с участием более восьми человек в помещениях ЗАГСов. Постановление об этом глава ХМАО Наталья Комарова подписала накануне.

«Решением губернатора Югры с 17 августа в регионе возобновлено: проведение массовых мероприятий регионального и муниципального уровня с численностью больше 20 человек с соблюдением всех рекомендаций главного санитарного врача; проведение бракосочетаний с числом участников более восьми человек в помещениях ЗАГСов», – указано в постановлении.