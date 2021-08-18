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В ХМАО возобновляются массовые мероприятия и торжественные бракосочетания

Губернатор Югры сняла часть ковидных ограничений

В ХМАО возобновляются массовые мероприятия и торжественные бракосочетания
фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Югре возобновляются массовые мероприятия и проведения бракосочетания с участием более восьми человек в помещениях ЗАГСов. Постановление об этом глава ХМАО Наталья Комарова подписала накануне.

«Решением губернатора Югры с 17 августа в регионе возобновлено: проведение массовых мероприятий регионального и муниципального уровня с численностью больше 20 человек с соблюдением всех рекомендаций главного санитарного врача; проведение бракосочетаний с числом участников более восьми человек в помещениях ЗАГСов», – указано в постановлении.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 377, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 10:17
Вот что выборы животворящие делают!

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