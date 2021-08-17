16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4753   EUR  86,4804  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра на федеральном уровне защитила международный экологический проект и приступает к его исполнению

В Югре создадут центр по оценке выбросов углерода в атмосферу

​Югра на федеральном уровне защитила международный экологический проект и приступает к его исполнению
Фото pixabay.com

Югра приступает к реализации крупного международного экологического проекта, посвященного масштабному сбору данных о выбросах в атмосферу. Об этом заявила Наталья Комарова на заседании проектного комитета. «Принято решение о запуске проекта, направленного на систематизацию работы по охране окружающей среды с учетом принятых Российской Федерацией обязательств по сокращению вредных выбросов, поглощению парниковых газов, созданию системы независимой верификации сведений о выбросах и поглощении парниковых газов, а также создании системы обращения углеродных единиц и торговли квотами на выбросы парниковых газов», – цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей Югры.

Ранее эту инициативу представители нашего региона презентовали на федеральном форуме «Архипелаг 2121», организованном Агентством стратегических инициатив в Великом Новгороде. Там этот проект занял первое место в номинации «Регион для человека».

Его большой плюс, который Наталья Комарова описывала на крупных экологических мероприятиях, а также IT-форуме в Югре – то, что наш регион отличается особым природным разнообразием, и при этом здесь добывается большое количество нефти. Это подсчеты можно будет использовать в системе торговли квотами на парниковые газы, которая вводится в мировой практике.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:14, просмотров: 269, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте появится металлургический завод мощностью в 100 тысяч тонн 1343
  2. ​Сколько заработал Сургутнефтегаз во втором квартале и что это значит 1228
  3. ​А в чем восторг? 1098
  4. ​Наталье Комаровой показали реконструированный детсад на родине Сергея Собянина 995
  5. ​В Березово обновили один из корпусов больницы, а вскоре начнется реконструкция главного здания 865
  6. ​Наталья Комарова назначила нового руководителя департамента госслужбы 863
  7. ​Автоледи выехала на встречку и спровоцировала ДТП с пострадавшими 709
  8. ​Дайте уже теремок 706
  9. ​В новом генплане Сургута должны быть фундаментальные ограничители факторов, обезображивающих город 684
  10. ​Сургутян привьют от ковида на рабочих местах 677
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 10452
  2. ​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу 4608
  3. ​Одни охранники и продавцы 4436
  4. ​«Пришло время» – экс-глава Сургута Александр Сидоров рассказал о своем уходе из политики 4184
  5. ​Невнимательный вартовчанин устроил серьезное ДТП на Менделеева 3619
  6. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 3486
  7. Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ 3408
  8. Альберт Батыргазиев получил звезду в сквере Спортивной славы 3408
  9. ​На Сургутской ГРЭС-2 завоют сирены 3364
  10. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 3264
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14427
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 12356
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12030
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11151
  5. ​«Вершина» должна быть наша! 10452
  6. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 10415
  7. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 9876
  8. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 9505
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9418
  10. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 8879

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика