В Югре создадут центр по оценке выбросов углерода в атмосферу

Югра приступает к реализации крупного международного экологического проекта, посвященного масштабному сбору данных о выбросах в атмосферу. Об этом заявила Наталья Комарова на заседании проектного комитета. «Принято решение о запуске проекта, направленного на систематизацию работы по охране окружающей среды с учетом принятых Российской Федерацией обязательств по сокращению вредных выбросов, поглощению парниковых газов, созданию системы независимой верификации сведений о выбросах и поглощении парниковых газов, а также создании системы обращения углеродных единиц и торговли квотами на выбросы парниковых газов», – цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей Югры.

Ранее эту инициативу представители нашего региона презентовали на федеральном форуме «Архипелаг 2121», организованном Агентством стратегических инициатив в Великом Новгороде. Там этот проект занял первое место в номинации «Регион для человека».

Его большой плюс, который Наталья Комарова описывала на крупных экологических мероприятиях, а также IT-форуме в Югре – то, что наш регион отличается особым природным разнообразием, и при этом здесь добывается большое количество нефти. Это подсчеты можно будет использовать в системе торговли квотами на парниковые газы, которая вводится в мировой практике.