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​Югорчанам зададут десять вопросов про нефть, газ и Салманова

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовала викторина «Энергия развития Югры»

​Югорчанам зададут десять вопросов про нефть, газ и Салманова
Фото energy.myopenugra.ru

Сегодня, 17 августа, на портале «Открытый регион – Югра» стартовала цифровая информационно-просветительская викторина «Энергия развития Югры». В ее рамках все желающие смогут ответить на десять вопросов, касающихся истории освоения нефти и газа, а также великих людях, которые продвигали этот вопрос. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, мероприятие приурочено к трем датам: 300-летие российского нефтяного дела, 210-летие использование газа в России, а также 90-летие «отца» западно-сибирской нефти Фармана Салманова, чьим именем назван аэропорт Сургута.

Вопросы для викторины составлял представительный конгломерат ученых – кандидатов и докторов наук, представителей Музея геологии, нефти и газа, ЮГУ, СурГУ, НГУ, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Если

«Уверена, что проектом мы сможем вызвать интерес югорчан к важным фактам истории и современности Югры. А для подготовки к викторине, мы опубликовали информационно-просветительские материалы, которые будут интересны широкому кругу югорчан. Их можно найти в разделе «Прокачай знания» на сайте викторины», – рассказывает директор Центра «Открытый регион» Маргарита Козлова.

Если вы пройдете викторину и укажете контактные данные, то в течение трех дней вам придет sms-сообщение о подарке, часть из которых – цифровые, получить их можно будет в режиме онлайн.


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Сегодня в 19:00, просмотров: 314, комментариев: 7
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 21:11
Сиа, ну чего же вы скромно в этот раз умалчиваете, что это опять для являки на выборы - «5.9. Введение уникальных номеров в систему для получения ценных подарков осуществляется контролерами Викторины на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 17-19 сентября 2021 года, в том числе в специально определенных местах приема, организованных по адресам местонахождения участковых избирательных комиссий.»
Mobii
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Сегодня в 21:11
Явки
Сергей Б
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Сегодня в 21:40
Являки, точнее.
Сергей Б
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Сегодня в 21:46
Замутили викторину
Заманили тетю Зину
Обеспечили являку
На фуфло голосоваку.
Сергей Б
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Сегодня в 21:48
Это уже конечно полный идиотизм.

Могли бы хотя бы разнообразить лохотрон.
Сергей Б
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Сегодня в 21:51
О, дайте отгадаю.

Еще Комарова будет звонить и уставшим от непосильных государственных дел голосом приглашать сделать правильный выбор.

Ну, для полной картины идиотизма.
Сергей Б
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Сегодня в 21:56
Завтра кстати у нее лично и спрошу.

Будет очередную «дорожную карту» дольщикам втюхивать, чтоб перед выборами не бузили.
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