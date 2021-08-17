В Ханты-Мансийском автономном округе стартовала викторина «Энергия развития Югры»

Сегодня, 17 августа, на портале «Открытый регион – Югра» стартовала цифровая информационно-просветительская викторина «Энергия развития Югры». В ее рамках все желающие смогут ответить на десять вопросов, касающихся истории освоения нефти и газа, а также великих людях, которые продвигали этот вопрос. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, мероприятие приурочено к трем датам: 300-летие российского нефтяного дела, 210-летие использование газа в России, а также 90-летие «отца» западно-сибирской нефти Фармана Салманова, чьим именем назван аэропорт Сургута.

Вопросы для викторины составлял представительный конгломерат ученых – кандидатов и докторов наук, представителей Музея геологии, нефти и газа, ЮГУ, СурГУ, НГУ, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Если

«Уверена, что проектом мы сможем вызвать интерес югорчан к важным фактам истории и современности Югры. А для подготовки к викторине, мы опубликовали информационно-просветительские материалы, которые будут интересны широкому кругу югорчан. Их можно найти в разделе «Прокачай знания» на сайте викторины», – рассказывает директор Центра «Открытый регион» Маргарита Козлова.

Если вы пройдете викторину и укажете контактные данные, то в течение трех дней вам придет sms-сообщение о подарке, часть из которых – цифровые, получить их можно будет в режиме онлайн.