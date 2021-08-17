Наталья Комарова проверила ход ремонта дорог в Березовском районе

Наталья Комарова вместе с общественниками из Березово проинспектировала ход ремонта дороги на улице Гагарина во время своего рабочего визита в муниципалитет, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Администрация городского поселения собрала обратную связь с жителей и сформировала пул тех участков дорог, которые необходимо приводить в порядок. Там не только улица Гагарина, но еще улицы Аэропорт, Гидропорт, Голчинская, Производственная, Центральная, Шнейдера, переулки Весенний и Спортивный. Всего 5700 квадратных метров.

Муниципальный контракт уже заключен, на него выделено 7,5 млн рублей из бюджета, работы уже стартовали и продлятся до октября этого года.

Также на родине московского мэра Сергея Собянина – селе Няксимволь Наталья Комарова осмотрела ремонт улицы Болотной. Несмотря на название, ее 500 метров приводятся во вполне себе городской формат – с заменой грунта, устройством водоотведения и новым асфальтовым покрытием. На все ушло 4,5 млн рублей. Ожидается, что этот участок откроют в сентябре.

«На улице Болотной живу больше 30 лет. Местность здесь болотистая. И дорога была в ужасном состоянии – практически не пройти, не проехать. Но сейчас совершенно другое дело: теперь к дому можно подвести любой груз, да и пешком можно легко пройти. Очень ждали эту дорогу! Большое спасибо всем кто помог в строительстве», – рассказал житель Няксимволя Виктор Артеев.

Текущие ремонты дорог в Березовском районе проходят в рамках и при поддержке нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».