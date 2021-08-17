16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4753   EUR  86,4804  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Гранты для тех, кто помогает с грантами. В Югре рублем поддержат проекты ресурсных центров

В Югре ресурсные центры могут получить гранты губернатора на развитие гражданской активности

​Гранты для тех, кто помогает с грантами. В Югре рублем поддержат проекты ресурсных центров
Фото грантгубернатора.рф

В конце недели, 22 августа, закроется прием заявок на конкурс грантов губернатора Югры для ресурсных центров. Вообще это уникальная методика, которую редко встретишь на просторах России – поддерживать рублем инициативы тех структур, которые аккумулируют вокруг себя активных людей и помогают им разрабатывать социальные проекты и находить на них финансирование. Впрочем, благодаря такому подходу Югра и входит в число лучших регионов страны по развитию некоммерческого сектора.

Ресурсные центры – это муниципальные или общественные организации, которые оказывают гражданам или другим НКО консультационные и образовательные услуги. Если совсем просто – человек, у которого есть идея и желание произвести какое-нибудь общественное благо, может прийти в ресурсный центр, и там ему помогут сформулировать его инициативу в виде конкретного проекта с целями, задачами, графиком и сметой, и затем искать финансирование. Это может быть работа со спонсорами, краудфандинг или подача инициативы на грант (например, в Фонд президентских грантов или грантов губернатора Югры).

Ресурсные центры также проводят семинары и мастер-классы о некоторых аспектах жизни НКО. Как написать грант, как грамотно составить смету, как сформулировать цели и задачи проекта, чтобы они были реалистичными, достижимыми и, в конечном счете, получили поддержку экспертов, распределяющих гранты на различных конкурсах.

К слову, задача ресурсных центров в Югре (и на эту цель так же можно получить грант) – помощь в развитии креативных индустрий. Это одно из приоритетных направлений развития всей экономики нашего региона.

Если говорить конкретно о нынешнем конкурсе, то там можно получить гранты до 2 млн рублей для монопрофильных муниципальных центров, до 3 млн рублей для многопрофильных муниципальных центров и до 4 млн рублей – для региональных центров. Для этого нужно придумать программы, которые, например, повысят вовлечение граждан с социально-активную деятельность, увеличат уровень компетенций у работников СОНКО, помогут общественникам эффективнее добывать деньги на свои проекты.

«По результатам последних опросов ФОМ и ВЦИОМ 40 процентов россиян не знают, как можно заняться добровольческой деятельностью или создать и реализовать собственный социальный проект, – рассказывает по этому поводу гендиректор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив» Яков Самохвалов. – Кроме того, около девяти процентов опрошенных принимали участие в деятельности НКО и ДВО всего один раз. Эти результаты говорят о том, что население не охвачено системной деятельностью по развитию СОНКО и добровольчества. Наш новый конкурс призван поддержать и развить организации, которые взяли на себя роль ресурсных центров по объединению людей и созданию для них новых социальных лифтов».

Результатом этого конкурса и исполнения проектов и программ по нему должен стать рост количества СОНКО, увеличение «бюджетоемкости» их проектов, югорчане должны будут чаще побеждать на региональных и федеральных грантовых конкурсах, чаще создавать организации, которые будут включаться в реестр креативных индустрий, и многое другое. Этот конкурс – еще один яркий показать того, насколько системно и внимательно в Югре подходят к развитию некоммерческого сектора.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:22, просмотров: 263, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте появится металлургический завод мощностью в 100 тысяч тонн 1343
  2. ​Сколько заработал Сургутнефтегаз во втором квартале и что это значит 1227
  3. ​А в чем восторг? 1098
  4. ​Наталье Комаровой показали реконструированный детсад на родине Сергея Собянина 995
  5. ​В Березово обновили один из корпусов больницы, а вскоре начнется реконструкция главного здания 865
  6. ​Наталья Комарова назначила нового руководителя департамента госслужбы 863
  7. ​Автоледи выехала на встречку и спровоцировала ДТП с пострадавшими 709
  8. ​Дайте уже теремок 706
  9. ​В новом генплане Сургута должны быть фундаментальные ограничители факторов, обезображивающих город 684
  10. ​Сургутян привьют от ковида на рабочих местах 677
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 10452
  2. ​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу 4607
  3. ​Одни охранники и продавцы 4436
  4. ​«Пришло время» – экс-глава Сургута Александр Сидоров рассказал о своем уходе из политики 4183
  5. ​Невнимательный вартовчанин устроил серьезное ДТП на Менделеева 3619
  6. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 3486
  7. Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ 3408
  8. Альберт Батыргазиев получил звезду в сквере Спортивной славы 3408
  9. ​На Сургутской ГРЭС-2 завоют сирены 3364
  10. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 3264
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14427
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 12356
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12030
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11151
  5. ​«Вершина» должна быть наша! 10452
  6. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 10415
  7. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 9876
  8. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 9505
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9418
  10. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 8879

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика