В Югре ресурсные центры могут получить гранты губернатора на развитие гражданской активности

В конце недели, 22 августа, закроется прием заявок на конкурс грантов губернатора Югры для ресурсных центров. Вообще это уникальная методика, которую редко встретишь на просторах России – поддерживать рублем инициативы тех структур, которые аккумулируют вокруг себя активных людей и помогают им разрабатывать социальные проекты и находить на них финансирование. Впрочем, благодаря такому подходу Югра и входит в число лучших регионов страны по развитию некоммерческого сектора.

Ресурсные центры – это муниципальные или общественные организации, которые оказывают гражданам или другим НКО консультационные и образовательные услуги. Если совсем просто – человек, у которого есть идея и желание произвести какое-нибудь общественное благо, может прийти в ресурсный центр, и там ему помогут сформулировать его инициативу в виде конкретного проекта с целями, задачами, графиком и сметой, и затем искать финансирование. Это может быть работа со спонсорами, краудфандинг или подача инициативы на грант (например, в Фонд президентских грантов или грантов губернатора Югры).

Ресурсные центры также проводят семинары и мастер-классы о некоторых аспектах жизни НКО. Как написать грант, как грамотно составить смету, как сформулировать цели и задачи проекта, чтобы они были реалистичными, достижимыми и, в конечном счете, получили поддержку экспертов, распределяющих гранты на различных конкурсах.

К слову, задача ресурсных центров в Югре (и на эту цель так же можно получить грант) – помощь в развитии креативных индустрий. Это одно из приоритетных направлений развития всей экономики нашего региона.

Если говорить конкретно о нынешнем конкурсе, то там можно получить гранты до 2 млн рублей для монопрофильных муниципальных центров, до 3 млн рублей для многопрофильных муниципальных центров и до 4 млн рублей – для региональных центров. Для этого нужно придумать программы, которые, например, повысят вовлечение граждан с социально-активную деятельность, увеличат уровень компетенций у работников СОНКО, помогут общественникам эффективнее добывать деньги на свои проекты.

«По результатам последних опросов ФОМ и ВЦИОМ 40 процентов россиян не знают, как можно заняться добровольческой деятельностью или создать и реализовать собственный социальный проект, – рассказывает по этому поводу гендиректор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив» Яков Самохвалов. – Кроме того, около девяти процентов опрошенных принимали участие в деятельности НКО и ДВО всего один раз. Эти результаты говорят о том, что население не охвачено системной деятельностью по развитию СОНКО и добровольчества. Наш новый конкурс призван поддержать и развить организации, которые взяли на себя роль ресурсных центров по объединению людей и созданию для них новых социальных лифтов».

Результатом этого конкурса и исполнения проектов и программ по нему должен стать рост количества СОНКО, увеличение «бюджетоемкости» их проектов, югорчане должны будут чаще побеждать на региональных и федеральных грантовых конкурсах, чаще создавать организации, которые будут включаться в реестр креативных индустрий, и многое другое. Этот конкурс – еще один яркий показать того, насколько системно и внимательно в Югре подходят к развитию некоммерческого сектора.