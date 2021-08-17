Губернатор ХМАО заявила о прекращении локдауна в Югорске, Урае и Советском

В Югорске, Урае и Советском отменили режим обязательной самоизоляции. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на сегодняшнем заседании оперативного штаба.

«До 16 августа действовали специальные ограничения по трем муниципалитетам, мы их не продлеваем, теперь в Урае, Югорском и Советскомобщий региональный режим», – заявила глава региона.

Напомним, что за последние сутки в ХМАО зафиксировали 160 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию в округе скончался 1021 зараженный пациент.