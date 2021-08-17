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​В избиркоме Югры подвели итоги заявочной кампании и провели жеребьевку размещения партий в бюллетенях

В Югре избирательная кампания переход к самому активному этапу

​В избиркоме Югры подвели итоги заявочной кампании и провели жеребьевку размещения партий в бюллетенях
Фото admhmansy.ru

Сбор заявок от кандидатов в парламенты четырех уровней в Югре завершен. Итоги этой кампании (как оказалось, довольно активной) подвел председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев.

Главные выборы пятилетки – в Государственную Думу. Югра напрямую отправит в нижнюю палату федерального парламента двух депутатов – по «западному» 222-му округу и «восточному» 223-му. По словам Корнеева, всего документы на участие в этих выборах принесли 19 кандидатов, из них только два – самовыдвиженцы, которые в итоге не предоставили подписи в свою поддержку, поэтому были сняты с дистанции. Все остальные – представители партий, они регистрацию благополучно прошли. На 222-му округу пойдут девять претендентов, по 223-му (к которому относятся Сургут и Нижневартовск) – восемь.

В Тюменскую областную думу самовыдвижнецев не нашлось. Все кандидаты – а это 35 человек – были от партий, и здесь вышла 100-процентная эффективность с точки зрения регистрации – все, кто подал документы, попадут в бюллетени.

В думу Югры зарегистрировалось восемь избирательных объединений, которые представили свои списки и одномандатников (окружной парламент, напомним, состоит из 38 человек – 19 по спискам и 19 по «личному зачету»). Вместе с самовыдвиженцами это 83 человека – по ходу двое из них взяли самоотвод и еще трое получили отказ в регистрации, итого в бюллетенях суммарно окажутся 78 кандидатов.

Самое массовое явление – муниципальные выборы. На них в Югре суммарно заявились 1226 человек, и всего лишь немногим менее десяти процентов получили отказы – 113 претендентов, плюс 36 снялись самостоятельно.

«Количество отказов небольшое. Фактически, мы не допускали до регистрации кандидатов по трем основаниям – наличие судимости, недостаточное количество сданных подписей либо в принципе неполный комплект документов, необходимых для выдвижения, – прокомментировал Денис Корнеев. – Традиционно самые конкурентные выборы у нас – муниципальные, там количество кандидатов достигает пяти-семи на избирательный округ. Но в эту кампанию удивила активность политических партий – в Госдуму идут восемь-девять человек на округ, это довольно много».

Председатель окружного избиркома также прокомментировал создание Центра общественного наблюдения за выборами, который создан Общественной палатой Югры. «Совместно со специалистами центра мы будем разбираться в каждой спорной ситуации и принимать решения, чтобы оперативно решать все вопросы непосредственно в ходе голосования. То есть не для дальнейшего политического обсуждения, а для решения проблемы здесь и сейчас», – подчеркнул Корнеев.

Вместе с подведением итогов заявочной кампании прошла традиционная жеребьевка мест в избирательных бюллетенях для партий на выборах в думу Югры. Представители политических структур (либо зампредседателя избиркома, если партия никого не прислала) тянули конверты с цифрами, согласно которым они расположатся в листках для голосования. В итоге порядок будет следующим:

  • 1.Коммунистическая партия «Коммунисты России»
  • 2.Коммунистическая партия Российской Федерации
  • 3.Российская партия свободы и справедливости
  • 4.Партия пенсионеров
  • 5.«Единая Россия»
  • 6.«Родина»
  • 7.«Справедливая Россия – За правду»
  • 8.Либерально-демократическая партия России

Сейчас избирательная кампания в Югре и всей России переходит в активную фазу – кандидаты и партии начинают главную агитационную кампанию. Все завершится в дни выборов – 17-19 сентября.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 305, комментариев: 0
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