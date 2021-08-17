Департамент госслужбы Югры возглавил Александр Деменко

Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры возглавил Александр Деменко. Соответствующий документ подписала глава региона Наталья Комарова.

Деменко работает в окружном правительстве с 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя директора департамента общественных и внешних связей автономного округа - начальника управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей Югры.

«При участии Александра Деменко в регионе внедрялась система финансовой поддержки некоммерческого сектора «Грант губернатора Югры», региональная система поддержки инициативных проектов, запускалась работа Центра управления регионом», - рассказали в департаменте общественных и внешних связей округа.

Ранее департаментом госслужбы руководила Ирина Астапенко. Она оставила пост осенью 2020 года, когда формировался новый состав правительства региона.