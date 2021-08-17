На трудовом рынке Югры выросло число соискателей

В июле 2021 года активность соискателей на трудовом рынке Югры выросла всего на четыре процента по сравнению с прошлым годом.

Сильнее всего количество резюме выросло в профессиональной сфере «Наука, образование» (+32%), «Закупки» (+30%), «Искусство, развлечения, медиа» (+28%), «Добыча сырья» (+24%), «Инсталляция и сервис» (+24%) и «ИТ, интернет, телеком» (+20%). На 16 процентов выросла популярность госслужбы.

За этот же период в сфере «Спорт, фитнес, красота» количество резюме сократилось на 39 процентов, в сфере «Продажи» - на 17 процентов, в сфере «Страхование» - на 12 процентов.

«За январь-июль прирост составил 12 процентов. Активность соискателей сегодня ниже, чем активность работодателей: напомню, что количество вакансий в июле выросло на 70 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Аналитика составлена на основе 33,5 тысячи активных резюме жителей Ханты-Мансийского автономного округа.