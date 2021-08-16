Губернатор Югры побывала на родине московского мэра и осмотрела обновленный детсад

Наталья Комарова в ходе визита в Березовский район заехала на родину нашего легендарного земляка, ныне мэра Москвы Сергея Собянина – село Няксимволь. Там губернатору показали реконструированный детский сад на 40 мест, рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры. Общая площадь учреждения составляет 2,6 тысячи квадратных метров плюс прилегающая территория – 3,6 тысяч «квадратов» комфорта и благоустройства с детскими площадками.

После реконструкции в здании детсада появились две новые спальни, сенсорная комната, дополнительные игровые комнаты, медицинский блок, а также кабинет по изучению правил дорожного движения. Правда, по словам Натальи Комаровой, нужно не только учить детей азам взаимодействия с автомобилями на улицах, но еще и основным подходам к безопасности на железнодорожном и речном транспорте. В обновленный детсад первые маленькие посетители придут 1 сентября. На 35 малышей там будет 19 специалистов.

«Огромное спасибо всем, кто вложил свои знания, душу, энергию в этот современный, красивый, уютный детский сад. Мы с нетерпением ждем его открытия», – сказали на встрече с Натальей Комаровой представители родительской общественности.