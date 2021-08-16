Наталья Комарова посетила Березовскую больницу после ремонта одного из корпусов

Березовская районная больница обновляется при помощи региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2020 году был проведен капремонт инфекционного отделения, а в 2022-2023 годах ожидается реконструкция основного здания поликлиники. Эти вопросы обсудила с местными властями и общественниками Наталья Комарова во время визита в Березово, рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры.

Губернатору показали итоги ремонта инфекционного отделения – за 41 млн рублей обновили фасад, установили новое оборудование, в частности, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат для введения препаратов тяжелобольным, прикроватные мониторы и другие необходимые вещи.

«За последние годы в развитии района видна серьезная положительная динамика, – отметил депутат думы Югры Василий Филипенко, участвовавший в рабочей поездке губернатора. – В частности, хочу отметить качество реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Он сформирован на основе запросов жителей. Он развивается. Видна заинтересованность людей в его реализации».