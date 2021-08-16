В Когалыме задержали местного жителя, который вытолкнул человека из окна многоэтажки

Пьяный житель Когалыма из-за ревности столкнул вытолкнул своего товарища из окна многоэтажного дома – пострадавший в момент инцидента сидел на подоконнике. Информация об этом впервые появилась в городских пабликах, где также опубликовали видео, на котором видно, как молодой человек сидит на краю подоконника, его толкают, и от удара горожанин падает сначала на кондиционер, а потом дальше вниз.

Потерпевший получил тяжелые травмы головы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение. На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.