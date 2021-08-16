Югра вошла в число регионов с самыми крупными долгами населения перед банками

Жители Ямала и Югры занимают самые крупные суммы в банках. В среднем задолженность одного экономически активного жителя ЯНАО перед банками за год выросла на 20,3 процента и по итогам июня достигла рекордных 609,8 тысячи рублей, а жителя ХМАО — на 19 процентов, до 555,8 тысячи рублей.

При этом средняя задолженность одного россиянина перед кредитными организациями в июне выросла на 22,4 процента в годовом выражении — до 296,9 тысячи рублей. Расчеты РИА Новости на основе данных Банка России и Росстата публикует «Прайм».