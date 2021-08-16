161 новый случай COVID-19 зарегистрирован в ХМАО

За минувшие сутки в Югре зарегистрирован 161 новый случай COVID-19 в 17 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (51), Ханты-Мансийск (21) и Нижневартовск (17).

За весь период пандемии лабораторно подтверждено 68 199 случаев новой коронавирусной инфекции. Умерли 1 019 человек. За сутки от ковида скончались четыре пациента в Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Сургутском районе.

Сейчас лечение проходят 2 931 пациентов в медучреждениях округа. Состояние 135 пациентов тяжелое, 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки излечились 105 человек, за весь период пандемии – 64 249 югорчан.