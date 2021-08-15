В Югре с начала пандемии выявили больше 68 тысяч заболевших коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 164 человек. За всю пандемию 68 038 местных жителей проходили лечение. Об этом информирует оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах округа:
Сургут – 37;
Ханты-Мансийск – 19;
Нижневартовск – 18;
Нефтеюганск – 11;
Нягань – 11;
Урай – 10;
Октябрьский район – 8;
Лангепас – 6;
Нефтеюганский район – 6;
Сургутский район – 6;
Радужный – 5;
Кондинский район – 5;
Ханты-Мансийский район – 5;
Мегион – 4;
Березовский район – 4;
Нижневартовский район – 3;
Советский район – 3;
Югорск – 2;
Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 162 случаях, по 2 контакты уточняются. Состояние 131 пациента тяжелое, 90 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 015 человек. За сутки излечились 152 пациента, за весь период пандемии – 64 144 югорчанина.