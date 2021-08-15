В Югре с начала пандемии выявили больше 68 тысяч заболевших коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 164 человек. За всю пандемию 68 038 местных жителей проходили лечение. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах округа:

Сургут – 37;

Ханты-Мансийск – 19;

Нижневартовск – 18;

Нефтеюганск – 11;

Нягань – 11;

Урай – 10;

Октябрьский район – 8;

Лангепас – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Сургутский район – 6;

Радужный – 5;

Кондинский район – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Мегион – 4;

Березовский район – 4;

Нижневартовский район – 3;

Советский район – 3;

Югорск – 2;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 162 случаях, по 2 контакты уточняются. Состояние 131 пациента тяжелое, 90 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 015 человек. За сутки излечились 152 пациента, за весь период пандемии – 64 144 югорчанина.