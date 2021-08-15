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Отпустили: ​Юрия Важенина исключили из списка кандидатов в депутаты Югры

Избирком Югры снял сенатора Важенина с выборов в думу округа

Отпустили: ​Юрия Важенина исключили из списка кандидатов в депутаты Югры
Фото: siapress.ru

Кандидатуру Юрия Важенина исключили из списка заявившихся на выборы в окружную думу членов партии «Единая Россия». «Решение принято на основании личного заявления кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах. Кандидат принял его по семейным обстоятельствам», – пояснили в избиркоме faktologia.com.

Ранее siapress.ru сообщал, что сенатор принял решения о снятии с выборов в думу ХМАО и отказе претендовать на место в Совете Федерации. О своей парламентской карьере, отношении к Газпрому и Сургуту легендарный газовик и сенатор СФ рассказал в интервью СИА-ПРЕСС.

Читайте также: Юрий Важенин – больше не кандидат в думу Югры. Каковы политические последствия


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Сегодня в 10:57, просмотров: 137, комментариев: 0
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