Югру в полуфинале высшей лиги КВН представит команда няганцев

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с «Северянами». Команда веселых и находчивых няганцев прошла в полуфинал высшей лиги международного союза КВН. На игру ребята поедут в Москву – этап пройдет 15 сентября.

«Няганцы держат марку самых веселых и находчивых в нашем регионе и стране. Директор команды Денис Штейнер поделился идеей создания окружного дома КВН», – написала в своем инстаграм-аккаунте Наталья Комарова.

У команды за плечами участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крыму, где они заняли первое место в 2020 году. Также весной в Сочи «Северяне» достойно представили свой регион на 32-ом международном фестивале команд КВН «КиВиН-2021» и получили путевку в высшую лигу клуба.