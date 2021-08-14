В Югре 485 учеников нуждаются в особом меню

485 югорских школьников нуждаются в особом меню по медицинским показаниям. Об этом сообщает UGRA-NEWS.ru со ссылкой на уполномоченного по защите прав детей в регионе Людмилу Низамову.

По ее информации, в ХМАО на сегодняшний день специальный режим питания может предоставить только 31 общеобразовательное учреждение. В остальных школах этот вопрос решить трудно из-за отсутствия специалистов. Тем не менее, из рациона детей, которым это необходимо, могут исключить «запрещенные» продукты.

«Организация подобной работы служит дополнением к работе специалистов медицинских организаций и родителей, которые на специальных занятиях обучают детей, имеющих ограничения в питании по состоянию здоровья, правилам личного питания, соблюдения режима, правильному выбору продуктов. Такая работа должна осуществляться не только в школах, но и детских садах, в негосударственных организациях», – резюмировала Людмила Низамова.