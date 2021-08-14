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Только 31 школа в ХМАО может предоставить специальное питание для учеников с медпоказаниями

В Югре 485 учеников нуждаются в особом меню

Только 31 школа в ХМАО может предоставить специальное питание для учеников с медпоказаниями
фото: duma-sarov.ru

485 югорских школьников нуждаются в особом меню по медицинским показаниям. Об этом сообщает UGRA-NEWS.ru со ссылкой на уполномоченного по защите прав детей в регионе Людмилу Низамову.

По ее информации, в ХМАО на сегодняшний день специальный режим питания может предоставить только 31 общеобразовательное учреждение. В остальных школах этот вопрос решить трудно из-за отсутствия специалистов. Тем не менее, из рациона детей, которым это необходимо, могут исключить «запрещенные» продукты.

«Организация подобной работы служит дополнением к работе специалистов медицинских организаций и родителей, которые на специальных занятиях обучают детей, имеющих ограничения в питании по состоянию здоровья, правилам личного питания, соблюдения режима, правильному выбору продуктов. Такая работа должна осуществляться не только в школах, но и детских садах, в негосударственных организациях», – резюмировала Людмила Низамова.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 385, комментариев: 0
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