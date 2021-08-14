В Нижневартовске откроется новое отделение детской поликлиники на улице Толстого

Новое помещение площадью 270 квадратных метров появится у Нижневартовской городской детской поликлиники. Такое решение утвердили члены правительства Югры на заседании, прошедшем накануне под председательством Натальи Комаровой. «В государственной программе закреплен источник финансирования расходов на приобретение в 2021 году нежилого помещения для размещения филиала Нижневартовской городской детской поликлиники. Источник – окружной бюджет. Решение направлено на повышение доступности первичной медицинской помощи в новом микрорайоне Нижневартовска», – цитирует губернатора Югры департамент общественных и внешних связей региона.

Окружное правительство купит помещение на улице Толстого, 15, уже в этом году. Известно, что это место полностью соответствует техническим требованиям для размещения отделения детской поликлиники. А именно – трех кабинетов для врачей-педиатров, прививочного и процедурного кабинета, кабинета доврачебного приема, регистратуры и современного пространства для ожидающих своей очереди посетителей.