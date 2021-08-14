Губернатор Югры Наталья Комарова провела эфир, посвященный развитию спорта

Олимпийские успехи югорчан стали поводом для большого разговора о развитии сферы спорта в регионе. Он состоялся накануне в рамках еженедельных эфиров Натальи Комаровой – тема звучала как «Команда Югры: стратегия развития физкультуры и спорта». Почетными гостями в студии были олимпийцы: «золотые» Максим Храмцов, Альберт Батыргазиев и Заурбек Сидаков, принесший бронзовую медаль Артур Найфонов, а также не достигшие пьедестала, но отлично показавшие себя в Токио спортсмены, а также их тренеры.

В начале разговора Наталья Комарова обратилась к снискавшим славу планетарного масштаба землякам: «В период проведения Олимпийских игр мы все стремились быть рядом с вами, несмотря на расстояние, которое нас разделяло. Очень волновались и были рады вашим успехам, испытывали чувство приобщения к вашим победам – это было общим настроением югорчан. Сейчас в муниципалитетах ведется работа над изменениями в стратегию развития нашего региона, жители формируют карту развития Югры. Мы работаем командно. Югра – территория спорта, и непростая задача соответствовать этому. Важно, что вы с нами и будете вместе с югорчанами определять, как достигать этого целеполагания».

«Спасибо вам за фантастические спортивные эмоции! – обратился к олимпийцам гендиректор ХК «Югра» Василий Филипенко. – Миллионы россиян поддерживали вас! В 2018 году такие же эмоции всей России подарил экс-игрок «Югры» Никита Гусев, который сравнял счет в финале хоккейной олимпиады против Германии. После чего сборная России стала олимпийским чемпионом».

После губернатор вручила спортсменам сертификаты на денежные выплаты: за олимпийское золото они получат по четыре миллиона рублей (тренеры – по два миллиона), а за бронзовую медаль – 1,7 миллиона рублей. Остальные члены олимпийской сборной получат премии по 200 тысяч рублей.

«Спасибо болельщикам, спасибо вам, Наталья Владимировна, за поддержку! Пусть вас не было рядом, но мы чувствовали вас, мы знали, что вы искренне болеете за нас. На этих Олимпийских играх у нас все сложилось благодаря всем вам. На следующих играх мы постараемся улучшить результаты», – сказал Максим Храмцов.

Чествование победителей – это здорово и приятно, но это – лишь подведение итогов предыдущих лет упорных тренировок. А база под будущие победы создается прямо сейчас, и именно эти вопросы обсудили участники эфира. Там есть о чем поговорить (недаром эфир продолжался больше трех часов).

Вообще в Югре работают более 3,5 тысяч спортивных сооружений и 1,5 тысячи организаций. В системе подготовки спортивного резерва работают 64 тысячи человек, из них более 2 тысяч – профессиональные тренеры. Примерно 710 тысяч человек (немногим менее половины всего населения Югры) систематически занимаются физкультурой и спортом – это на 60 тысяч больше, чем в 2019 году.

Это хорошо, но не удовлетворяет всем потребностям югорчан, которых с каждым годом становится все больше (в конце концов, Югра – один из немногих регионов, где происходит естественный прирост населения). Поэтому каждый год в автономном округе строятся новые спортивные объекты, и еще многие ставятся в планы.

Так, в столице региона возводится «Универсальный спортивный комплекс – 1», и во время эфира нижневартовские спортсмены выразили инициативу построить такой же у них в городе. «Нижневартовск заслужил другой уровень обеспеченности спортивными объектами. Сегодня есть задумка построить там культурно-спортивный комплекс на пять тысяч зрителей, включающий спортивный и концертный залы. Необходимо определиться: либо мы возводим такой комплекс, либо несколько центров по типу того, что расположен в Ханты-Мансийске, решая вопрос доступности спортивных площадок», – сказала Наталья Комарова и поручила до конца после чего продолжить обсуждение.

В столице Самотлора вообще со спортивным строительством все неплохо – там возводятся центр боевых искусств и готовится реконструкция ледового корта.

В Мегионе появится новый универсальный тренировочный комплекс с лыжероллерной трассой. В Когалыме любители экстремальных видов спорта добились своего – город изучает возможность построить новый скейт-парк, проект проходит экспертизу. В Лангепасе жители ждут новую лыжероллерную трассу возле городского пляжа – в этом году там появится лыжная база, а в 2022 – полноценная дорожка, которая позволит кататься и зимой, и летом. В Покачах при софинансировании городского и окружного бюджета планируют построить футбольное поле.

Аналогичный запрос во время эфира пришел от жителей улицы Промышленной в Ханты-Мансийске – они попросили реконструировать местное футбольное поле. По словам главы города Максима Ряшина, этот объект находится в собственности жильцов дома, но управляющая компания уже занимается вопросом – поле приведут в порядок.

В Горноправдинске местные жители при помощи инициативного бюджетирования получат свою лыжероллерную трассу, а также веревочный парк – при помощи проекта «Формирование комфортной городской среды».

В финале эфира все участники в студии поздравили спортсменов с Днем физкультурника («Команда Югры – вперед, к новым победам!») и пожелали им успехов на следующей Олимпиаде, которая состоится в 2024 году в Париже.