16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4721   EUR  86,2195  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Наталья Комарова лично поздравила олимпийцев и обсудила с югорчанами развитие спорта в округе

Губернатор Югры Наталья Комарова провела эфир, посвященный развитию спорта

​Наталья Комарова лично поздравила олимпийцев и обсудила с югорчанами развитие спорта в округе
Фото admhmao.ru

Олимпийские успехи югорчан стали поводом для большого разговора о развитии сферы спорта в регионе. Он состоялся накануне в рамках еженедельных эфиров Натальи Комаровой – тема звучала как «Команда Югры: стратегия развития физкультуры и спорта». Почетными гостями в студии были олимпийцы: «золотые» Максим Храмцов, Альберт Батыргазиев и Заурбек Сидаков, принесший бронзовую медаль Артур Найфонов, а также не достигшие пьедестала, но отлично показавшие себя в Токио спортсмены, а также их тренеры.

В начале разговора Наталья Комарова обратилась к снискавшим славу планетарного масштаба землякам: «В период проведения Олимпийских игр мы все стремились быть рядом с вами, несмотря на расстояние, которое нас разделяло. Очень волновались и были рады вашим успехам, испытывали чувство приобщения к вашим победам – это было общим настроением югорчан. Сейчас в муниципалитетах ведется работа над изменениями в стратегию развития нашего региона, жители формируют карту развития Югры. Мы работаем командно. Югра – территория спорта, и непростая задача соответствовать этому. Важно, что вы с нами и будете вместе с югорчанами определять, как достигать этого целеполагания».

«Спасибо вам за фантастические спортивные эмоции! – обратился к олимпийцам гендиректор ХК «Югра» Василий Филипенко. – Миллионы россиян поддерживали вас! В 2018 году такие же эмоции всей России подарил экс-игрок «Югры» Никита Гусев, который сравнял счет в финале хоккейной олимпиады против Германии. После чего сборная России стала олимпийским чемпионом».

После губернатор вручила спортсменам сертификаты на денежные выплаты: за олимпийское золото они получат по четыре миллиона рублей (тренеры – по два миллиона), а за бронзовую медаль – 1,7 миллиона рублей. Остальные члены олимпийской сборной получат премии по 200 тысяч рублей.

«Спасибо болельщикам, спасибо вам, Наталья Владимировна, за поддержку! Пусть вас не было рядом, но мы чувствовали вас, мы знали, что вы искренне болеете за нас. На этих Олимпийских играх у нас все сложилось благодаря всем вам. На следующих играх мы постараемся улучшить результаты», – сказал Максим Храмцов.

Чествование победителей – это здорово и приятно, но это – лишь подведение итогов предыдущих лет упорных тренировок. А база под будущие победы создается прямо сейчас, и именно эти вопросы обсудили участники эфира. Там есть о чем поговорить (недаром эфир продолжался больше трех часов).

Вообще в Югре работают более 3,5 тысяч спортивных сооружений и 1,5 тысячи организаций. В системе подготовки спортивного резерва работают 64 тысячи человек, из них более 2 тысяч – профессиональные тренеры. Примерно 710 тысяч человек (немногим менее половины всего населения Югры) систематически занимаются физкультурой и спортом – это на 60 тысяч больше, чем в 2019 году.

Это хорошо, но не удовлетворяет всем потребностям югорчан, которых с каждым годом становится все больше (в конце концов, Югра – один из немногих регионов, где происходит естественный прирост населения). Поэтому каждый год в автономном округе строятся новые спортивные объекты, и еще многие ставятся в планы.

Так, в столице региона возводится «Универсальный спортивный комплекс – 1», и во время эфира нижневартовские спортсмены выразили инициативу построить такой же у них в городе. «Нижневартовск заслужил другой уровень обеспеченности спортивными объектами. Сегодня есть задумка построить там культурно-спортивный комплекс на пять тысяч зрителей, включающий спортивный и концертный залы. Необходимо определиться: либо мы возводим такой комплекс, либо несколько центров по типу того, что расположен в Ханты-Мансийске, решая вопрос доступности спортивных площадок», – сказала Наталья Комарова и поручила до конца после чего продолжить обсуждение.

В столице Самотлора вообще со спортивным строительством все неплохо – там возводятся центр боевых искусств и готовится реконструкция ледового корта.

В Мегионе появится новый универсальный тренировочный комплекс с лыжероллерной трассой. В Когалыме любители экстремальных видов спорта добились своего – город изучает возможность построить новый скейт-парк, проект проходит экспертизу. В Лангепасе жители ждут новую лыжероллерную трассу возле городского пляжа – в этом году там появится лыжная база, а в 2022 – полноценная дорожка, которая позволит кататься и зимой, и летом. В Покачах при софинансировании городского и окружного бюджета планируют построить футбольное поле.

Аналогичный запрос во время эфира пришел от жителей улицы Промышленной в Ханты-Мансийске – они попросили реконструировать местное футбольное поле. По словам главы города Максима Ряшина, этот объект находится в собственности жильцов дома, но управляющая компания уже занимается вопросом – поле приведут в порядок.

В Горноправдинске местные жители при помощи инициативного бюджетирования получат свою лыжероллерную трассу, а также веревочный парк – при помощи проекта «Формирование комфортной городской среды».

В финале эфира все участники в студии поздравили спортсменов с Днем физкультурника («Команда Югры – вперед, к новым победам!») и пожелали им успехов на следующей Олимпиаде, которая состоится в 2024 году в Париже.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 13:37, просмотров: 193, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:09
Респект Олимпийцам Югры!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ 1946
  2. ​Юрий Важенин – больше не кандидат в думу Югры. Каковы политические последствия 1576
  3. ​Зюганов нашел причину пожаров в Якутии: дело в лесниках 1207
  4. Браконьеры из Ханты-Мансийска выловили из Оби 22 стерляди 1163
  5. В Кондинском районе может упасть ступень ракеты-носителя «Союз» 1141
  6. ​Юрий Важенин: «Скучал ли я по Газпрому? Провокационный вопрос. Конечно, скучал» 955
  7. ​Более тысячи югорчан вышли на уборку берегов рек 950
  8. Сургутский суд прекратил уголовное дело против матери детей, погибших на пожаре 874
  9. ​Уход Александра Сидорова и Юрия Важенина с выборов – потеря репутационная, но не электоральная 794
  10. Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО 484
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 9517
  2. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 4469
  3. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE 4134
  4. ​В аэропорту Сургута задержали несколько рейсов 3825
  5. ​Четыре человека на место. Сотня кандидатов пытается попасть в думу Сургута 3752
  6. ​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу 3639
  7. ​Стало плохо за рулем: в ДТП на Аэрофлотской пострадал водитель 3300
  8. ​В сети распространили видео горящего частного самолета под Сургутом 3295
  9. ​«Пришло время» – экс-глава Сургута Александр Сидоров рассказал о своем уходе из политики 3237
  10. ​Одни охранники и продавцы 3106
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 13917
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 12067
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 11715
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 10491
  5. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 9657
  6. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 9521
  7. ​«Вершина» должна быть наша! 9517
  8. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9082
  9. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8995
  10. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 8728

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика