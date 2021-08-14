За всю пандемию в ХМАО от коронавируса умерли 1007 человек

В Югре за сутки умерли пять пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 1007 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 168 случаев заражения. Состояние 127 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 200 человек, за весь период пандемии – 63 992 югорчанина.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Покачах.